ЦАХАЛ обнародовал новые кадры авиаудара по высокопоставленному командиру «Исламского джихада»

20:15, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия, Zahav
беспилотник фото
Фото: depositphotos.com

На кадрах, которые снял беспилотник, виден точный удар по зданию, где находился опасный террорист.

Армия обороны Израиля опубликовала новое видео авиаудара, в результате которого в секторе Газа был ликвидирован Тайсир Джабари, высокопоставленный представитель террористической организации «Исламский джихад».

Джабари был командиром террористической группировки в северной части Газы. Официальные лица заявили, что он планировал атаковать израильских мирных жителей недалеко от границы.

Ранее наш сайт сообщал, что Армия обороны Израиля сообщила, сколько продлится операция «Рассвет». ЦАХАЛ готов к недельной операции против террористической группировки Исламский джихад в Газе, заявили военные в субботу.

Кроме того, Курсор писал, что ЦАХАЛ заявил, что продолжает наносить удары по наблюдательным пунктам Исламского джихада. Армия обороны Израиля заявляет, что нанесла удары по четырем наблюдательным пунктам палестинской группировки «Исламский джихад» на границе с Газой.

Еще напомним, что ЕС, россия и Великобритания отреагировали на операцию ЦАХАЛа в Газе.

Аббас прокомментировал операцию ЦАХАЛа в Газе и ракетные обстрелы террористов.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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