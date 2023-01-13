Скандал с чучелом Эрдогана: Турция оскорблена действиями Швеции

После провокационной демонстрации в Стокгольме Турция вызвала посла Швеции в Анкаре Стаффана Херрстрема.

Об этом сообщают Detaly.

Демонстрация была связана с неудачной попыткой Швеции вступить в НАТО. Протестующие подвесили за ноги чучело президента Реджепа Тайипа Эрдогана, обвиняя Турцию в задержке. Поскольку Анкара заявила, что Швеция должна занять более четкую позицию в отношении террористов из Рабочей партии Курдистана.

В Турции заявили: «Мы ожидаем, что виновные в инциденте должны быть определены, будут проведены необходимые процессы, а Швеция выполнит свои обещания».

Директор по коммуникациям турецкого президента Фахреттин Алтун заявил: «То, что террорист РПК может бросить вызов шведскому правительству в самом центре Стокгольма, является доказательством того, что шведские власти не предприняли необходимых шагов по борьбе с терроризмом».

Курсор писал, что Швеция не вступит в НАТО, пока она поддерживает террористов — Турция.

Еще мы сообщали, что Канала и Дания стали первыми странами-участницами, которые ратифицировали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

Напомним, наш сайт писал, что рейс в Стамбул задержали из-за распространения провокационных фотографий. Арабский пассажир разослал туристам с рейса Pegasus в Турцию фото с разбившимся самолетом.