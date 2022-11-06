Еврейское агентство разработало новый план помощи евреям диаспоры

Председатель Сохнута обратился к израильскому правительству с просьбой принять меры и упростить помощь новым репатриантам.

В воскресенье, 6 ноября, глава Еврейского агентства генерал-майор Дорон Альмог представил план, разработанный для сближения евреев диаспоры с Израилем.

Об этом сообщает Walla.

Дорон Альмог заявил, что намерен работать с израильским правительством для облегчения связей с еврейскими общинами. По его словам, государство должно поддерживать и лелеять общины диаспоры.

Председатель агентства также отметил, что он будет работать в сотрудничестве с местными органами власти, государственными министерствами и работодателями, чтобы помочь быстрой интеграции новых репатриантов и организовать быструю помощь в сфере занятости.

Ранее Курсор писал, что Сохнут заявил, что больше не занимается репатриацией евреев из россии*. Еврейское агентство подчеркнуло, что весь последний год занималось в россии только культурными мероприятиями и общественными проектами.

Также мы информировали, что Сохнут полностью прекращает деятельность в россии. Теперь Еврейское агентство перенесет свою деятельность в онлайн-формат, поскольку физическая деятельность в россии стала невозможной.

Кроме того, наш сайт сообщал, почему Байден до сих пор не поздравил Нетаниягу с победой на выборах. Хотя председатель «Ликуда» после своей победы на выборах общался со многими мировыми лидерами, президент США Байден и госсекретарь Блинкен еще не позвонили ему, чтобы поздравить.