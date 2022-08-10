Сохнут полностью прекращает деятельность в россии

Теперь Еврейское агентство перенесет свою деятельность в онлайн-формат, поскольку физическая деятельность в россии стала невозможной.

Еврейское агентство физически прекратит свою деятельность в россии*.

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Теперь Сохнут будет функционировать исключительно в онлайн-режиме.

Также Еврейское агентство больше не сможет выполнять свою главную функцию — поощрение репатриации и предоставление вспомогательной информации. При этом останется функция финансирования еврейских общин.

Данные ЦСБ о репатриации в Израиль:

В Израиль прибыло 31,066 новых репатриантов из россии и Украины с 24 февраля по 31 июля 2022 года. Для сравнения: за весь 2021 год в Израиль прибыло 10,699 новых репатриантов (7640 — из россии, 3059 — из Украины).

«Курсор» писал, что Еврейское агентство отреагировало на судебные слушания в москве. Еврейское агентство выступило с заявлением в связи с судебными слушаниями, которые начались сегодня утром в столице рф.

Также мы сообщали, что в россии может закрыться не только Сохнут, но и другие еврейские организации. Источники сообщили изданию, что Еврейское агентство «Сохнут» находится под пристальным наблюдением в рф уже много лет.

Напомним, Натан Щаранский похвалил Лапида за позицию по отношению к россии. Натан Щаранский заявил, что то, что делает Лапид — выводит Израиль из «состояния глобального позора». «Израиль — не придворное государство, и уж тем более не россия», — заявил он.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!