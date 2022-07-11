Изменения в расписании поездов: в эти выходные попасть в Беэр-Шеву будет проблематично

Ремонт путей стал причиной изменения расписания поездов на юге Израиля в выходные. В пятницу, 15 июля, и субботу, 16 июля, попасть в Беэр-Шеву будет сложнее, чем обычно.

Временные изменения в железнодорожном расписании означают отсутствие поездов в южный город Беэр-Шева по выходным.

В рамках планов по ежегодному обслуживанию железнодорожных путей с целью улучшения сервиса и безопасности будут проведены работы по обновлению инфраструктуры в районе Ницаним.

В связи с этим расписание движения поездов в пятницу, 15 июля, и субботу, 16 июля, временно изменится.

Поезд, курсирующий между Беэр-Шевой и Тель-Авивом Савидор-Центр, будет ходить только между Тель-Авивом Савидор-Центр и Ашдодом, и не будет продолжать движение из Ашдода в Беэр-Шеву. Поезд, курсирующий между Ашкелоном и Раанана Вест, будет курсировать только между Явнех Вест и Раанана Вест и не будет останавливаться в Ашдоде или Ашкелоне.

Поезда, следующие из Ашкелона, Сдерота, Нетивота, Офакима и Беэр-Шевы, будут ходить в обычном режиме.

Израильские железные дороги также организуют бесплатное автобусное сообщение между западной станцией Явне, Ашдодом и Ашкелоном в обоих направлениях.

Расписание движения поездов вернется к обычному в воскресенье, 17 июля. Пассажиров просят следить за обновлениями на сайте или в приложении Израильских железных дорог, а также по горячей линии компании.

Курсор ранее писал, что работники аэропорта Бен-Гурион распотрошили чемоданы туристов. Появилось видео, на котором работники аэропорта разбрасывают и портят вещи из чемоданов туристов. Среди них есть и священные книги.