Фото главы Центрального командования ЦАХАЛа в нацистской форме – ШАБАК озвучил детали расследования

На этот скандальный пост сегодня ссылались депутаты от оппозиции.

ШАБАК провел расследование в отношении профиля в социальных сетях, который разместил изображение главы Центрального командования ЦАХАЛа генерал-майора Иегуды Фокса, отфотошопленного в нацистскую форму.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

На этот скандальный пост сегодня ссылались депутаты от оппозиции, оппонирую к правым поселенцам. Оказалось, что этот аккаунт управляет Иран в рамках кампании дезинформации.

Сегодня вечером, 10 сентября, в Шин Бете заявили, что в течение некоторого времени Тегеран занимается продвижением сетевой компании, направленной на раскол израильтян и дестабилизации их общества. По всей видимости, изображение с Фоксом – часть этой кампании.

Отметим, что этот "твит" удалили из соцсети Х вскоре после его появления, а полицейские, начавшие расследование этой ситуации, почти сразу пришли к выводу, что рекламодатель является резидентом за границей. Тем не менее это изображение вызвало скандал среди политиков.

Так, в офисе Нетаниягу заявили, что премьер-министр потребовал провести расследование, а также осудил подстрекательство и высказал полную поддержку командирам ЦАХАЛа.

Также публикацию осудил один из лидеров оппозиции Яир Лапид и депутат Кнессета Авихай Боварон. Последний заявил, что был шокирован этой публикацией и сказал, что любое упоминание и выискивание связи между израильтянами и Гитлером "презрены и заслуживают всякого осуждения".

Также "Курсор" сообщал, что в ШАС раскритиковали заявление Нетаниягу о паломничестве в Умань.

Помимо этого Галант выступил с важным заявлением о постановлении БАГАЦа