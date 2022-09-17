Выборы в Израиле: как раскол Объединенного списка повлиял на расстановку сил

В последних опросах блок во главе с главой оппозиции Биньямином Нетаниягу получает 60 мандатов, а нынешний коалиционный блок — 56 мандатов.

Ни один блок не смог получить большинство в 61 место в двух опросах, накануне вечером 12-м и 13-м каналами. После того, как все партийные списки были представлены в Центральную избирательную комиссию, опросы показали, что ни один из блоков не получил большинства после выхода Балада из Объединенного списка, а Хадаш-Таал получила 4 места.

Опрос 12-го канала

Опрос показал, что «Ликуд» продолжает лидировать в опросах с 33 местами, за которыми следует премьер-министр Яир Лапид с 23 местами. За ним последовали Партия «Лагерь государственников» министра обороны Бени Ганца и Религиозно-сионистская партия депутатов Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира, каждая из которых получила по 12 мест.

ШАС и «Яадут а-Тора» получили 8 и 7 мест соответственно, «Исраэль Бейтену» и Авода получили по 6 мест каждая, МЕРЕЦ получила 5 мест, а РААМи Хадаш-Таал получили по 4 места каждый.

«Еврейский дом» во главе с Айелет Шакед не преодолевает порог и получает лишь 1,9% поддержки. Ниже проходного порога также находятся «Пламенная молодежь» Хадара Мухтара с 1,2% и «Балад» с 0,9%.

Опрос 13-го канала

В опросе «Ликуд» получил 32 места, а «Еш Атид» — 24 места. Третьей по величине партией являются Религиозные сионисты с 13 местами, за ними следует лагерь государственников с 12 местами.

ШАС и «Яадут а-Тора» получают 8 и 7 мест соответственно, «Исраэль Бейтену» и Авода получили по 6 мест каждая, МЕРЕЦ — 5 мет, РААМ и Хадаш-Тааль — по 4 места каждый.

«Еврейский дом» во главе с Айелет Шакед не преодолела порог, получив всего 2% поддержки. Ниже избирательного порога оказались «Пламенная молодежь» с 1,9% и Балад с 1,2%, «Экономическая партия» с 1,1% и партия «Свободный Израиль» с 0,4%.

Ранее Курсор писал, что Айелет Шакед заявила Нетаниягу: «Без меня у вас нет правительства». Лидер «Еврейского дома» Айелет Шакед обратилась напрямую к лидеру оппозиции и председателю «Ликуда» Биньямину Нетаниягу.

Кроме этого, лидер «Балад» назвал виновного в расколе его партии с «Объединенным списком». Неожиданный раскол «Объединенного списка» произошел за минуту до окончания регистрации партийных списков, после только что подписанного соглашения между тремя составляющими его партиями.

Курсор сообщал, что уловка правого лагеря обеспечит Смотричу и Бен-Гвиру дополнительное финансирование. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Религиозно-сионистскую партию как несколько разных партий. При этом в самой партии сообщили: «Регистрация производится в соответствии со всеми законами и в соответствии с соглашением».

наша редакция писала, что по новому опросу правый блок получает большинство. Айелет Шакед заявила, что «еще пол-места, и у нас будет правое правительство».

Также мы сообщали, что опрос показал, кого израильтяне хотят видеть новым премьер-министром Израиля. Шакед все еще не может преодолеть избирательный барьер после заключения союза с «Еврейским домом».

Напомним, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что будет руководить своим политическим блоком, пока не сформирует новое правительство.