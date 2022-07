Футболисты Месси и Неймар прибыли в Израиль на предстоящий матч

Футболисты Лионель Месси и Неймар прибыли в Израиль в пятницу вечером вместе со своей командой «Пари Сен-Жермен» для участия в предстоящем матче против французской команды «Нант» в воскресенье вечером.

Игра, именуемая Суперкубком Франции (Trophée des Champions), пройдет на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве. В прошлом году Суперкубок Франции также проводился на этом же стадионе. Израиль во второй раз принимает это мероприятие. По сообщениям, на игре будут присутствовать 30 000 болельщиков.

По сообщениям многочисленных источников, игроки остановятся в отеле «Хилтон», расположенном в Тель-Авиве.

Our Parisiens are heading to the #TDC2022 pic.twitter.com/DgYS2kEDKY

The legend himself, Lionel Messi receives a heroes welcome in Tel-Aviv, for the @PSG_English vs @FCNantes football match in Israel this weekend. #Israel #TelAviv #PSG #LionelMessi pic.twitter.com/aL3HszqdlY

