Футболисты Месси и Неймар прибыли в Израиль на предстоящий матч

Месси и Неймар ранее играли вместе в ФК «Барселона» с 2013 по 2017 год, после чего Неймар перешел во французскую команду. Месси последовал его примеру в 2021 году.

Футболисты Лионель Месси и Неймар прибыли в Израиль в пятницу вечером вместе со своей командой «Пари Сен-Жермен» для участия в предстоящем матче против французской команды «Нант» в воскресенье вечером.

Игра, именуемая Суперкубком Франции (Trophée des Champions), пройдет на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве. В прошлом году Суперкубок Франции также проводился на этом же стадионе. Израиль во второй раз принимает это мероприятие. По сообщениям, на игре будут присутствовать 30 000 болельщиков.

По сообщениям многочисленных источников, игроки остановятся в отеле «Хилтон», расположенном в Тель-Авиве.

Напомним, что переход Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» в «Атлетико» невозможен.Об этом заявил президент мадридского клуба Энрике Сересо.

Кроме того, фанаты «Атлетико Мадрид» опубликовали заявление, в котором выразили «абсолютный отказ» от возможного подписания контракта с Роналду.

Еще Курсор писал, что болельщики турецкой команды вызвали негодование в сети, когда скандировали имя главы кремля во время матча «Фенербахче»-«Динамо».