Трансферная сага Роналду: президент Атлетико Мадрид расставил точки над «и»

Переход Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» в «Атлетико» невозможен. Об этом сегодня заявил президент мадридского клуба Энрике Сересо.

Криштиану Роналду провел большую часть своей карьеры, являясь важнейшим игроком гиганта Ла Лиги — мадридского «Реала». В связи со слухами о том, что он может присоединиться к одному из основных соперников «Реала», а именно к мадридскому «Атлетико», президент клуба Энрике Сересо прекратил сегодня этот разговор, сделав новое заявление.

«Я говорил это много раз. Я не знаю, кто придумал историю о Криштиану. Но я вам скажу, что практически невозможно, чтобы он перешел в «Атлетико» Мадрид», — сказал он журналистам .

Сересо сообщил журналистам в прошлом месяце, что «Атлетико» необходимо совершить продажу на около 40 миллионов евро (40,5 миллиона долларов), чтобы этим летом привлечь новых игроков.

Клуб бесплатно подписал Акселя Витселя. Кроме того, правый защитник Науэль Молина, похоже, тоже станет новым игроком «Атлетико».

Жюльен Лоуренс из ESPN сообщил 12 июля, что «ПСЖ» получил шанс привлечь Роналду на борт после того, как его агент Хорхе Мендес встретился со спортивным директором Луисом Кампосом и президентом клуба Насером Аль-Хелаифи. Однако, «ПСЖ» отказались от этой возможности.

Двумя днями позже Джеймс Олли из ESPN сообщил, что «Челси», нуждающийся в центральном нападающем, также снялся с борьбы за Роналду.

И теперь Атлетико Мадрид выходит из борьбы.

Таким образом, кажется все более и более вероятным, что Роналду останется в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Мунас Даббур, арабский израильтянин, играющий в сборной Израиля по футболу, объявил о своем уходе из команды.