Болельщики Атлетико Мадрид взбунтовались против Роналду

«Вышеупомянутый игрок представляет собой противоположность ценностям, которые составляют отличительные черты нашего «Атлетико», таким как щедрость и скромность».

В заявлении объясняется, что даже если бы Роналду мог гарантировать трофей, они все равно были бы против контракта.

«Даже в крайне маловероятном гипотетическом случае, при котором Криштиану Роналду мог бы гарантировать нам трофей, мы не примем его подписание, — заявили они. — Поэтому мы просим клуб отклонить его возможное подписание, если оно действительно когда-либо рассматривалось».

Роналду забил 25 голов в 35 матчах против «Атлетико Мадрид», включая четыре хет-трика и две победы над клубом в финалах Лиги чемпионов в 2014 и 2016 годах, поэтому неудивительно, что болельщики не любят его как игрока.

Это почти полная противоположность болельщикам «Манчестер Юнайтед», большинство из которых считают португальского игрока клубной легендой, единственным игроком, выигравшим «Золотой мяч» в клубе с 1960-х годов и выигравшим несколько титулов Премьер-лиги и Лиги чемпионов под надзором сэра Алекса Фергюсона.