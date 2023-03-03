Галант поговорил с министром обороны Индии: что они обсудили

Министр обороны Йоав Галант беседовал сегодня утром, 3 марта, с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.

Об этом сообщает Walla.

По данным Минобороны, в разговоре они обсудили вызовы безопасности, общие для обеих стран, а также Галант пригласил Сингха посетить Израиль.

Ранее мы писали о телефонной беседе главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Израиля Йоава Галанта, в ходе которой представитель американской стороны призвал израильского коллегу к снижению напряженности в Иудее и Самарии после проведения операции ЦАХАЛа в Шхеме.

Одновременно с этим Остин подтвердил, что США привержены безопасности Израиля и его праву защищать своих граждан от терроризма. По его словам, Вашингтон озабочен числом жертв среди палестинцев в результате операции в Шхеме, а также администрацию Байдена беспокоит высокий уровень насилия на этих территориях.

Также «Курсор» сообщал о заключении соглашения израильским концерном Israel Aerospace Industries (IAI) с индийской компанией Bharat Electronics Limited (BEL) для производства ракет LORA на территории этой страны. По словам представителя BEL, производство развернут на мощностях компании, а израильская компания предоставит технологию, добавив, что ракеты LORA уже приняты на вооружение ВМС Индии.

Эти ракеты разработали для морского и наземного базирования и применения. Ракета движется к цели по баллистической траектории на сверхзвуковой скорости, но также способна к выполнению случайных или запрограммированных маневров уклонения в полете для уменьшения вероятности перехвата.

Помимо этого недавно Галант напомнил призывникам, что отказ от службы несет ущерб государству.