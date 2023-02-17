Галант прибыл в Германию и уже провел встречу с министром обороны Великобритании

Министр обороны Израиля Йоав Галант прибыл в Германию, где запланировано проведение Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Сегодняшним утром, 17 февраля, Йоав Галант встретился с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Они обсудили глобальные и региональные события с акцентом на иранскую угрозу и углубление сотрудничества в области безопасности между странами.

Ранее мы рассказывали, что на Мюнхенской конференции по безопасности Галант выступит с речью, в которой уделит внимание иранской угрозе и ее влиянию на стабильность в международной политике. Также он вместе с представителями Бахрейна, ОАЭ, Германии и Италии станет участником в сессии, посвященной «Авраамским соглашениям» и региональным проблемам.

Согласно ожиданиям, Галант встретится с десятками министров обороны со всего мира, чтобы обсудить проблемы безопасности стран и возможности укрепления сотрудничества.

Также «Курсор» сообщал, что коалиция назначила временным министром обороны министра транспорта Мири Регев, входящую в партию «Ликуд». Она станет официальной главой ведомства до возвращения Галанта, запланированного на воскреснье.

Ее назначение соответствует статье 24(а) Основного закона «Правительство», предписывающей правительству назначать временного министра на место другого члена кабинета, когда этот министр находится за границей. Регев, являющаяся бывшим бригадным генералом ЦАХАЛа и пресс-секретарем ЦАХАЛа, также самая высокопоставленная женщина-политик в «Ликуде».