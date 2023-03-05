Галант: Сегодняшняя ситуация требует от нас говорить быстро, любой призыв к отказу вредит ЦАХАЛу

Министр обороны Йоав Галант обратился к общественности на фоне отказа десятков военных летчиков-резервистов от участия в учениях.

Об этом сообщает Maariv.

«Ситуация сегодня требует, чтобы мы начали разговаривать, и быстрее. Мы сталкиваемся с тяжелыми и сложными внешними вызовами, любой призыв к отказу от службы наносит ущерб функционированию ЦАХАЛа и его способности выполнять свои задачи», – заявил он.

Отметим, что сегодня, 5 марта, в знак протеста против судебной реформы, десятки военных летчиков-резервистов заявили, что не будут принимать участие в запланированных на эту неделю учениях. Журналисты пишут, что это решение приняли 37 из 40 летчиков-резервистов эскадрильи «Молоты», оснащенной самолетами F-15I («Раам»).

В ответ на это в ЦАХАЛе заявил, что армия на постоянной основе оценивает ситуацию и проводит беседы с солдатами в связи с последними событиями и задачами по обеспечению безопасности. Начальник генштаба поручил членам Форума генерального штаба провести беседы в подразделениях и подчеркнул важность единства цели для способности ЦАХАЛа выполнять свои задачи.

На фоне этого лидер оппозиции Яир Лапид сказал, что выступает против угроз резервистов отказаться служить в случае принятия правительством судебной реформы. По его словам, опасения ветеранов оправданы, но одновременно с этим нации нужно защищать себя от врагов.

Также «Курсор» сообщал, что бывший министр обороны Бени Ганц обратился к солдатам-резервистам ЦАХАЛа с призывом продолжать нести службу даже на фоне волны протестов.