Ганц выступил с призывом к резервистам, отказавшимся от службы

По словам экс-главы генштаба, необходимо «продолжать сражаться за эту страну в бою и сражаться за нее в знак протеста».

Глава партии «Национальное единство» Бени Ганц, бывший начальник штаба Армии обороны Израиля, призвал в воскресенье солдат-резервистов ЦАХАЛа продолжать нести службу даже на фоне волны протестов против планов правительства по реформе судебной системы.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Я призываю резервистов и тех, кто сейчас находится на службе, продолжать служить, явиться, несмотря ни на что», — сказал Ганц на заседании фракции своей партии в Кнессете.

Звонок Ганца прозвучал в тот же день, когда почти все резервисты истребительной эскадрильи израильских ВВС заявили, что не явятся на одно из запланированных учений в конце этой недели в знак протеста против плана правительства по радикальному реформированию судебной власти. Они были последней и самой известной группой резервистов, объявившей о таком шаге.

Ганц, лидер оппозиции, призывавший к массовым протестам, призвал резервистов «продолжать сражаться за эту страну в бою и сражаться за нее в знак протеста. Рано или поздно мы победим в этой борьбе. Государство Израиль и его ценности сильнее любого правительства».

Как сообщал Курсор, в знак протеста против судебной реформы десятки военных летчиков-резервистов заявили, что не будут принимать участие в запланированных на эту неделю учениях. 37 из 40 летчиков-резервистов эскадрильи «Молоты», оснащенной самолетами F-15I («Раам»), отказались от участия и сообщили об этом командованию ВВС и командиру эскадрильи.

В ответ на это заявление ЦАХАЛ отметил, что армия постоянно оценивает ситуацию и проводит беседы с военнослужащими в связи с последними событиями и задачами по обеспечению безопасности. Начальник генштаба поручил членам Форума генерального штаба провести беседы в подразделениях и подчеркнул важность единства цели для способности ЦАХАЛа выполнять свои задачи.

Также Курсор писал о том, что лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что выступает против угроз резервистов отказаться служить в случае принятия правительством судебной реформы.