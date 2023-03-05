Лапид отреагировал на угрозы резервистов отказаться от службы

Лидер оппозиции обвиняет министров Бен-Гвира и Смотрича в том, что они смогут использовать хакерские возможности военных без каких-либо юридических ограничений, если будет проведена судебная реформа.

Лидер оппозиции Яир Лапид в субботу заявил, что выступает против угроз резервистов отказаться служить в случае принятия правительством судебной реформы.

В интервью 12 каналу Лапид признал, что, хотя он и считал опасения ветеранов оправданными, он против призывов отказаться от службы в резерве, потому что нация должна защищать себя от врагов.

Чтобы подчеркнуть эти опасения, председатель «Еш Атид» привел пример армейского киберподразделения, «которое в течение секунды могло бы взломать телефоны, лежащие на этом столе, и электронные письма, и фотографии, все, что вы хотите».

Лапид сказал, «что в стране, где нет законного надзора за Бен-Гвиром и Смотричем», коалиция может использовать возможности киберподразделения в своих целях.

«Вот что будет, если пройдет то, что называется «реформой», которая реформой не является», — добавил он.

Все большее число резервистов из различных подразделений предупреждают, что они не будут служить, если коалиция продолжит свои планы по сковыванию системы правосудия, что, по словам оппозиции, оставит в Израиле ослабленную демократию или даже диктатуру.

На прошлой неделе ветераны подразделения военной разведки 8200 присоединились к растущему списку резервистов, включая пилотов, танкистов, моряков и спецназовцев, которые написали аналогичные письма против реформ.

На прошлой неделе депутат Кнессета от «Национального единства» Гади Айзенкот, бывший начальник штаба Армии обороны Израиля, заявил радиостанции 103 FM, что он также против угроз резервистов отказаться от службы, но понимает «их боль».

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