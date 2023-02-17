Галант выступил на открытии Мюнхенской конференции: что он сказал

Министр обороны Израиля Йоав Галант выступил сегодня утром на открытии Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

В частности, Галант сказал, что «за последний год Иран стал мировым экспортером смертоносного оружия и ведет переговоры о его продаже не менее чем с 50 странами. Иран поставляет беспилотники с дальностью действия в тысячу километров в страны Восточной Европы, такие как Беларусь, а в прошлом также делал это в Южной Америке – поставляя оружие Венесуэле».

Ранее мы рассказывали, что сегодняшним утром, 17 февраля, в Мюнхене Йоав Галант встретился с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Они обсудили глобальные и региональные события с акцентом на иранскую угрозу и углубление сотрудничества в области безопасности между странами.

Также «Курсор» сообщал, что коалиция назначила временным министром обороны министра транспорта Мири Регев, входящую в партию «Ликуд». Она станет официальной главой ведомства до возвращения Галанта, запланированного на воскреснье.

Ее назначение соответствует статье 24(а) Основного закона «Правительство», предписывающей правительству назначать временного министра на место другого члена кабинета, когда этот министр находится за границей. Регев, являющаяся бывшим бригадным генералом ЦАХАЛа и пресс-секретарем ЦАХАЛа, также самая высокопоставленная женщина-политик в «Ликуде».