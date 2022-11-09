Ганц: Экстремизм в израильском обществе и правительстве беспокоит меня больше, чем угроза Ирана

После двух с половиной лет на посту министра обороны Бени Ганц обеспокоен не только угрозой, которую Иран и продолжающийся терроризм со стороны палестинцев представляют для Израиля, но и ростом экстремизма в еврейском государстве.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«У нас отличная армия и система безопасности с потрясающими оперативными возможностями. Когда вы звоните в ЦАХАЛ или Министерство обороны — они отвечают. Но что меня действительно беспокоит, так это не безопасность, а экстремизм в израильском обществе и в правительстве», — сказал он.

Предполагается, что Ганца заменит депутат Кнессета от «Ликуда» Йоав Галлант или председатель Религиозно-сионистской партии Бецалель Смотрич. Кто бы ни занял пост, он столкнется с шестью основными стратегическими задачами, включая укрепление внутренней безопасности, управления и единства.

Новому министру обороны также придется продолжать развивать национальную инфраструктуру в Негеве и Галилее, поддерживать легитимность Израиля в международном сообществе и укреплять отношения с диаспорой.

Что касается вызовов безопасности, то главной угрозой для Израиля по-прежнему остается Иран и продолжающаяся борьба с палестинским террором. Израиль ведет свою межвоенную кампанию против Ирана почти 10 лет, и совсем недавно его обвинили в нанесении удара по автоколонне с горючим недалеко от Аль-Букамаль на границе между Сирией и Ираком.

По словам Ганца, «мы добились значительных успехов на северной арене». Ганц отметил, что соперничество между Израилем и Ираном происходит на всех уровнях: от технологий, научных кругов, космоса до передачи оружия террористическим организациям.

По словам уходящего министра обороны, вариант нанесения удара по Ирану «должен быть подготовлен, и этот вопрос также следует очень тщательно рассмотреть перед реализацией».

Ганц сказал, что «в последний раз, когда ЦАХАЛ находился на самом высоком уровне готовности, я был начальником штаба, и, как это было опубликовано, премьер-министр, который, как ожидается, вступит в должность, решил этого не делать». По его словам, ЦАХАЛ за последние несколько лет разработала возможности, разведданные, модели и управляет долгосрочными процессами, необходимыми для подготовки к такому удару и добавил, что «Израиль имеет возможность действовать в Иране, и мы привержены продолжая укреплять его».

Ганц также предупредил: «Я предсказываю, что иранская враждебность получит импульс в результате отношений с россией* и продолжающейся борьбы между мировыми державами. И это окажет влияние на весь регион».

Израиль подписал Авраамовы соглашения о нормализации со странами Персидского залива в 2020 году. С тех пор оборонный истеблишмент провел более 200 встреч с представителями арабских стран, подписавших соглашения и столкнувшихся с аналогичными угрозами со стороны Ирана.

«Необходимо сделать все возможное для сохранения и расширения региональной архитектуры — также в отношении Ирана, но не только», — сказал Ганц, добавив, что «когда вы общаетесь друг с другом, у вас есть возможность узнать друг друга, делиться способностями и достигать уровня совместных учений, обмена информацией и многого другого».

Согласно сообщениям, Израиль продал ОАЭ как минимум две израильские системы ПВО Barak для защиты от ряда воздушных угроз, исходящих от Ирана. И Израиль, и ОАЭ в течение многих лет тайно работали вместе против гегемонии Ирана и, согласно иностранным сообщениям, за закрытыми дверями улучшили обмен разведывательными данными и военные отношения , чтобы быть готовыми к иранским угрозам.

Еще до нормализации отношений со странами Персидского залива Израиль заговорил о региональной противовоздушной обороне для защиты от таких угроз, как иранские беспилотники и ракеты. После того, как отношения были формализованы подписанием Авраамовых соглашений в 2020 году, израильские официальные лица начали открыто говорить о системе ПВО на Ближнем Востоке.

Сообщается, что альянс объединил Израиль и арабские государства на Ближнем Востоке за общим столом, чтобы защитить свои страны от Ирана и его марионеток, которые в последние годы усилили свои атаки.

Ранее Курсор писал, что министр обороны Бени Ганц раскритиковал Биньямина Нетаниягу за его политику в сфере безопасности. Ганц резко отреагировал на слова Нетаниягу, который заявил, что Ганц подверг опасности бойцов Голани в ходе операции «Нерушимая скала».

Курсор сообщал о том, что Биньямин Нетаниягу пояснил, почему Ганца не будет в его правительстве.