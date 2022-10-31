Ганц: Биби — лжец, подвергающий опасности Израиль

Министр обороны Бени Ганц, в понедельник, 31 октября, резко отреагировал на слова лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, который заявил, что Ганц подверг опасности бойцов Голани в ходе операции «Нерушимая скала».

Об этом сообщает inn.co.il.

«Этот лжец Биби не может сказать ничего действительно правдивого, поэтому я говорю вам, что это неправда, и Биби подвергает опасности Государство Израиль», — сказал Ганц.

По его словам, Нетаниягу «апеллирует к самым низким эмоциям людей, которые ничего не понимают».

«Разве так ведет себя национальный лидер? Это позор. Я очень надеюсь, что общественность в Израиле поймет, что имеет дело с лжецом, который плетет всю эту историю для своей личной выгоды, … чтобы спасти себя от суда. Его ничего не интересует — ни Государство Израиль, ни его путь, только он сам», — добавил глава Минобороны.

Как сообщал Курсор, в начале октября министр обороны Бени Ганц выступил с нападками на председателя Ликуда Биньямина Нетаниягу.

«Он должен был извиниться перед Государством Израиль. Он должен был предотвратить выборы, сохранить правительство единства, позаботиться о бюджете, позаботиться о стабильности — он этого не сделал», — сказал Ганц.

Кроме того, министр обороны отверг утверждение Нетаниягу о том, что соглашение о морской границе с Ливаном является предвыборным захватом. По его словам, «это соглашение, над которым работали годами. Нетаниягу был премьер-министром, когда начались его обсуждения».

Также Курсор информировал о том, что Биньямин Нетаниягу пояснил, почему Ганца не будет в его правительстве.