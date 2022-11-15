Ганц может остаться министром обороны в обмен на присоединение к коалиции — СМИ

Нынешнему руководителю оборонного ведомства могут предложить присоединиться к коалиции в обмен на то, что он останется на своем посту.

Нынешний министр обороны Бени Ганц («Национальное единство»), возможно, сохранит свою должность.

Об этом со ссылкой на источники в коалиционных переговорах сообщает Maariv.

Согласно сообщению, в последние дни появилась инициатива предложить Ганцу присоединиться к коалиции и остаться в Минобороны, тем самым «уравновешивая» правое правительство и выводя вопрос руководства оборонным ведомством за рамки переговоров.

По информации издания, соответствующую инициативу выдвинули переговорщики, близкие к Ганцу и председателю ШАС Арье Дери.

«Такой шаг лишит депутата Кнессета от религиозного сионизма Бецалеля Смотрича возможности продолжать требовать либо министерство обороны, либо министерство финансов — и сделает его партию ненужной для формирования правительства», — говорится в материале.

В то же время, по данным СМИ, соответствующая идея пока не получила одобрения самого Ганца.

При этом «Ликуд» якобы рассматривает возможность предложения Смотричу должности министра внутренних дел, чтобы сохранить Министерство обороны в составе «Ликуда», вероятно, для депутата Йоава Галанта или Ави Дихтера.

Как сообщал Курсор, 3 ноября были объявлены окончательные результаты выборов в Кнессет. «Ликуд» получает 32 мандата, «Еш Атид» — 24, «Религиозный сионизм» — 14, «Лагерь государственников» — 12, «ШАС» — 11, «Яадут а-Тора» — 8, «РААМ» и «Хадаш-Тааль» — по 5 мандатов, а Авода – 4 мандата. Мерец, Балад и Еврейский дом не прошли в Кнессет.

Также Курсор информировал о том, что партии «Ликуд» не удастся сформировать новое правительство на текущей неделе. Такое мнение высказали источники в «Религиозном сионизме» и ультраортодоксальных партиях.

Так, на данный момент переговоры не продвигаются к завершению, и «о сотрудничестве в поиске решений» речь пока не идет.