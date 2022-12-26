Ганц обратился к харедим-членам Кнессета: Эта принудительная и расистская политика навредит вам больше всего

Чиновник заявил, что никогда бы не допустил роспуска народной армии.

Выступая в начале заседания своей фракции, уходящий министр обороны и глава партии «Национальное единство» Бени Ганц адресовал комментарии харедим-членам Кнессета, которые войдут в состав нового правительства.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Цена превращения Израиля из еврейского в религиозное государство будет высокой, — сказал Ганц, — и эта принудительная и расистская политика повредит вам больше, чем кому-либо другому».

Отвечая на утверждения некоторых о том, что Ганц дал бы ультраортодоксам «все, что они хотели» в обмен на присоединение к возглавляемому им правительству, министр обороны сказал: «Я бы никогда не поднял флаг капитуляции по вопросам государственной безопасности, и я никогда не допускать роспуска народной армии».

«Курсор» сообщал, что назначены дата и время приведения к присяге нового правительства Нетаниягу.