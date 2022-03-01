Ганц объявляет о дополнительной помощи Газе

Министр обороны совершает поездку по сектору Газа, говорит, что число рабочих из Газы, допущенных в Израиль, будет увеличено.

Министр обороны Бени Ганц сегодня посетил сектор Газа вместе с начальником штаба Авивом Кохави, генерал-майором Элиэзером Толедано, координатором операций правительства на оккупированных территориях, генерал-майором Гассаном Алианом, главой транзитного управления Эрезом Сидоном. и командир дивизии Газа бригадный генерал Нимрод Алони.

Во время посещения министр обороны ознакомился с переходом Эрез, осмотром зоны ограждения и перехода Карни, а также провел оценку ситуации.

Министр обороны Ганц сказал в конце визита: «После операции «Страж стен» мы создали новое уравнение сдерживания, мы наращиваем силы и составляем оперативные планы, и мы создаем гражданское уравнение — непосредственно с жителями Газа. Мы намерены расширить нашу гуманитарную политику, включая немедленное увеличение числа рабочих, приезжающих в Израиль».

«Если наряду с поддержанием мира мы будем также продвигаться по пути возвращения израильских пленных и пропавших без вести, мы сможем расширить эту политику и развивать сектор Газа. К сожалению, жители Газы являются пленниками лидеров ХАМАС, которые лишают их лучшие средства к существованию и будущее для их детей. Лидеры ХАМАСа и жители Газы также будут нести ответственность, если мир в Газе или где-либо еще будет нарушен», — заключил он.

«Курсор» ранее писал о том, что Верховный суд заявил, что 4 палестинские семьи могут пока остаться в домах в Шимон а-Цадик.

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