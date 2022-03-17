Ганц одобрил разработку системы лазерной защиты

Министр обороны одобрил выделение бюджетных средств на разработку лазерной системы, которая в первую очередь будет установлена в районе сектора Газы.

После ряда обсуждений, состоявшихся в последние месяцы, министр обороны Бени Ганц одобрил выделение сотен миллионов шекелей на разработку и производство оперативной системы лазерного перехвата.

Генеральный директор министерства обороны генерал-майор (в отставке) Амир Эшель подпишет приказ в ближайшие дни, после чего он надеется на ускорение процесса разработки системы «Маген Ор», которая на первом этапе будет установлена в районе сектора Газы.

Разработкой плана будет руководить Управление по развитию вооружений и технологической инфраструктуры в Министерстве обороны. Компания Rafael будет основным разработчиком системы в сотрудничестве с Elbit Systems.

За последние несколько месяцев была завершена работа над революционной технологией, которая позволяет развернуть мощный лазерный излучатель, способный уничтожать ракеты, шрапнель и беспилотные летательные аппараты.

На первом этапе из оборонного бюджета будут выделены сотни миллионов НИС на разработку и эксперименты системы. На следующем этапе ожидается, что оборонная система выделит дополнительные сотни миллионов для завершения процесса разработки.

Курсор ранее писал, что Ганц заявил, что борьба с Ираном требует политической ответственности. Министр обороны Израиля считает, что нынешнему правительству нужно перенять примеры действий бывших премьер-министров Израиля в отношении Ирана.