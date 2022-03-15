Ганц: Борьба с Ираном требует политической ответственности

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил в понедельник, что борьба с иранской агрессией требует решимости, ответственности и благоразумия, а не «криков с трибуны».

Выступая на симпозиуме «Безопасность нации» в Центре наследия Менахема Бегина, Ганц сказал, что Израиль в настоящее время находится в «сложной ситуации на международной арене, сталкиваясь с врагом, который хочет нас уничтожить: Ираном». Израиль, продолжил он, «намерен действовать вместе с нашими партнерами и друзьями по всему миру. И даже сегодня мы будем защищаться и устраним любую экзистенциальную угрозу».

Бывший начальник штаба ЦАХАЛа отметил сходство между Бегиным и бывшим премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином в вопросах безопасности.

«И Рабин, и Бегин раз за разом доказывали, что когда дело касалось вопросов безопасности, они принимали меры», — сказал Ганц. «Чтобы справиться с иранской агрессией сейчас, требуется политическая ответственность, благоразумное поведение и оперативная решимость, а не крики с трибуны», — добавил он.

Курсор ранее писал, что Израиль обезвредил сотни беспилотников в результате атаки на запад Ирана. США, Европа и Израиль обвиняют Иран в недавних атаках БПЛА на нефтяной танкер и нефтеперерабатывающие заводы и нефтепроводы в С.Аравии и американские военные базы в Ираке. Иран усиливает свои мощности с помощью ударных беспилотников.