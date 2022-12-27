«Десять лет обдумывания для Генштаба»: Смотрич резко напал на Кохави

Смотрич заявил, что Авив Кохави привносит в ЦАХАЛ вопиющую политизацию и призвал «ввести для начальников штабов как минимум десять лет для обдумывания».

Председатель партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич был взбешен после разговора Кохави с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Смотрич заявил о начальнике штаба Авиве Кохави: «Те, кто хочет сохранить единство ЦАХАЛа как народной армии, на основе консенсуса и вне политики, должны ввести для начальников штабов как минимум десятилетний период обдумывания».

Глава Религиозных сионистов раскритиковал необычный разговор между полковником Кохави и Нетаниягу, в котором они договорились, что решения, касающиеся ЦАХАЛа, будут приниматься только после того, как армия представит последствия и смыслы, вытекающие из изменений, предложенных партнерами Нетаниягу по коалиции.

По словам Смотрича, Авив Кохави привносит в ЦАХАЛ вопиющую политизацию.

Ранее Курсор писал, что в Кнессете приняли скандальные законы Дери и Смотрича. После ночного марафона 63-мя голосами Кнессет принял «закон Дери» и «закон Смотрича», которые вносят поправки в Основной закон.

Напомним, наш сайт писал, как Нетаниягу прокомментировал скандальное заявление своего сына Яира.

Кроме того, мы информировали, что назначены дата и время приведения к присяге нового правительства Нетаниягу.

Также редакция писала, что Лапид выступил с жестким заявлением после принятия скандальных законов в Кнессете: «Каждому сионисту стыдно».