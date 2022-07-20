Ганц отрицает информацию о «внебюджетных» займах Палестинской администрации

Его комментарии прозвучали в ответ на опубликованный ранее отчет Israel Hayom о том, что оборонное ведомство и министерство финансов переводят ПА миллионы шекелей через секретный внебюджетный фонд.

Об этом сообщает Israel Hayom.

По словам депутата Кнессета Симхи Ротмана (Религиозный сионизм), несколько месяцев назад он попросил у Ганца подробности о рассматриваемых кредитах и ​​авансовых платежах, которые сам министр обороны приказал передать палестинцам.

«Сообщалось, что Государство Израиль предоставило Палестинской администрации два кредита, один в мае 2020 года и второй в августе 2021 года, каждый из которых достиг сотен миллионов шекелей», — написал Ротман Ганцу в марте 2022 года. Поскольку Ганц лично согласился на кредиты и другие меры с президентом ПА Махмудом Аббасом, Ротман попросил министра обороны объявить конкретные суммы, которые он выделил, и даты их выплаты, даже предупредив, что предоставление палестинцам таких льгот может противоречить Закону о борьбе с терроризмом, который также предусматривает, что Израиль вычитает платежи ПА из налогов, которые он собирает от своего имени, из-за так называемой политики ПА «плати за убийство».

Ганц, как уже говорилось, отрицал какие-либо сведения о платежах.

«После проверки со всеми соответствующими органами было установлено, что этот вопрос не входит в компетенцию оборонного истеблишмента», — написал он Ротману и даже посоветовал ему «направить запрос в Минфин».

Следует отметить, что письмо было отправлено в минувший четверг с личной подписью Ганца. Версия министра обороны не соответствует действительности. Он является управляющей властью в Иудее и Самарии, и поэтому любой ключевой вопрос, касающийся отношений с палестинцами, является его ответственностью, включая экономические связи.

Сам Ганц лично согласовывал экономические меры помощи Аббасу. Более того, гражданская администрация в Иудее и Самарии, которая также управляет секретным внебюджетным фондом, который, как сообщается, перечисляет палестинцам 100 млн шекелей, напрямую подчиняется министру обороны.

Ротман был возмущен ответом, полученным от Ганца: «Вот как выглядит мошенничество и злоупотребление доверием, когда Ганц подписывает письмо, полное лжи, и мешает мне как члену Кнессета контролировать государственные средства».

После опубликованного доклада депутат Кнессета Бецалель Смотрич (Религиозный сионизм) сказал Israel Hayom, что он уже некоторое время знает о существовании фонда и что на вопросы, которые он задавал о его целях, ответа не было.

Ранее Курсор писал, что СМИ сообщали, что Минфин переводит деньги палестинцам через секретный «внебюджетный» фонд. Военное ведомство и Министерство финансов управляют секретным внебюджетным фондом, через который деньги переводятся Палестинской автономии.