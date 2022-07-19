Минфин переводит деньги палестинцам через секретный «внебюджетный» фонд — СМИ

Существование фонда было раскрыто в ответе БАГАЦу на петицию, поданную политическим форумом Kohelet. Государственный прокурор Яэль Мораг Яко-Эль написала, что Израиль обязался передать палестинцам «ссуду» в размере 100 млн шекелей (28,86 млн долларов).

Об этом сообщает Israel Hayom.

«Источником этой суммы является внебюджетный фонд, находящийся в ведении Гражданской администрацией и Бюджетного департамента Минфина», — написала она.

О существование фонда не было известно никому, кто занимается подобными делами. Всего месяц назад комитет Кнессета по иностранным делам и обороне обсуждает выплаты палестинцам. Фонд не был упомянут в этом обсуждении, несмотря на то, что в нем приняли участие десятки представителей правительства, в том числе советник генерального директора Министерства финансов Арава Эльфасси, полковник Элад Горен, начальник гражданского отдела Координатора деятельности правительства в территорий (COGAT), а также юрисконсульты из различных министерств.

Они ответили на вопросы, заданные им членами Кнессета, которые выразили обеспокоенность тем, что правительство не совсем откровенно в отношении некоторых расходов, утверждая, что они представляют полную картину. Ни один из них не сказал никому из депутатов и других присутствовавших о существовании такого фонда или о том, что он использовался для перечисления денег в ПА. Следует отметить, что внебюджетный фонд не является распространенным инструментом, используемым государством, и что для его создания и управления требуется спецразрешение главного бухгалтера Минфина.

Хотя соглашения о помощи между Израилем и ПА предположительно носят строго экономический характер, государство настаивает на том, чтобы не раскрывать их общественности.

Адвокат Яко-Эл далее написала в своем ответе на ходатайство Kohelet Policy Forum, что государство готово представить соглашения в суд, но только «за закрытыми дверями и только в суд». По заявлению государства, эта информация «в случае раскрытия может нанести ущерб национальной безопасности страны и ее внешним связям».

Адвокат Ариэль Эрлих, подавший петицию от имени Kohelet Policy Forum, заявил в ответ: «Мы подали петицию в БАГАЦ против перевода средств, потому что Минфин отказался раскрыть соглашения. Мы надеялись получить разъяснения после обращения, но, к нашему удивлению, из шляпы вытащили нового кролика: тайный «внебюджетный фонд». Мы говорим об астрономической сумме в 100 млн шекелей в качестве «займа». Что касается существования этого фонда, то Минфин так и не удосужился никому сообщить. Теоретически это грубое нарушение закона».

Ранее Курсор писал, что правые депутаты раскритиковали новые действия правительства в отношении палестинцев. Депутаты Ликуда и Религиозного сионизма заявили, что «правительство Лапида и Ганца продолжает представлять «шаги по укреплению доверия» по отношению к палестинцам».

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