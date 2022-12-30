Ганц передал дела новому министру обороны и сделал важное заявление

Уходящий министр обороны Бени Ганц встретился сегодня, 30 декабря, для передачи дел со своим преемником – Йоавом Галантом («Ликуд»).

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что два министра встретились на военной базе генштаба ЦАХАЛа «Кирия» в Тель-Авиве и обсудили актуальные политические вопросы, проблемы безопасности и оперативные вопросы. Ганц, в частности, пожелал Галанту успеха и предупредил его об опасных последствиях действий «экстремистов в правительстве».

В свою очередь Галант поблагодарил Ганца за его вклад в развитие страны. Уходящий министр пожелал преемнику успехов на новой должности и в «поддержании безопасности Израиля и единства оборонного ведомства».

Позже Ганц поделился своими ощущениями по окончании двух с половиной лет пребывания в должности.

«Понимая, что груз ответственности за безопасность Израиля снят с моих с плеч, я испытывал два противоположных чувства. Облегчение – потому что я смогу спать ночами спокойно, не сидя в бункере и не ожидая у красного телефона. А с другой стороны — реальный страх за безопасность Израиля, которая сейчас зависит от прихотей экстремистов, не имеющих достаточного опыта», — отметил Ганц.

Он напомнил, что за последние 2,5 года он руководил «критически важными процессами для безопасности Израиля». Среди них он назвал «подписание новаторских соглашений о сотрудничестве в области безопасности со странами Ближнего Востока и построение региональной архитектуры, которая значительно повышает стабильность нашей безопасности», а также шаги по изменению баланса в секторе Газа и диалог с «умеренными элементами» в Иудее и Самарии.

В военной сфере Ганц упомянул подготовку атаки ЦАХАЛа на иранские ядерные объекты, операции «Страж стен», «Рассвет» и «Волнорез», а также беспрецедентные военные закупки, в результате которых армия получила новые самолеты-заправщики, вертолеты, истребители и подводные лодки.

«Я ухожу … с чувством удовлетворения за два с половиной года, но с реальным страхом за безопасность Израиля. Мы будем рядом, чтобы предупредить, максимально помочь, продолжать указывать правильный путь и достучаться до общественности, которая проголосовала за другую сторону и теперь увидит последствия экстремизма. Мы предложим им государственный, реальный и сионистский путь. Мы дадим им надежду на единство, а не на братоубийственную войну», — добавил Ганц.

Как сообщал Курсор, Бени Ганц категорически осудил поведение членов оппозиции во время приведения к присяге нового правительства.

Ранее Курсор писал, что в Ликуде растет число недовольных и «возвращается эпоха лагерей».