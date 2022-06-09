Ганц показал редкое детское фото в свой день рождения

Экс-начальник Генерального Штаба ЦАХАЛа и ныне министр обороны Израиля Бени Ганц празднует сегодня свой 63-й день рождения. Он поблагодарил израильтян за добрые пожелания и показал редкое фото в Твиттере.

По случаю своего дня рождения Бени Ганц опубликовал архивную фотографию, сделанную в его детстве, и высказал себе напутствия.

«Сегодня мне 63. Так много всего изменилось с тех пор, как была сделана эта фотография, кроме улыбки, которая осталась прежней. Желаю себе продолжать усердно работать для страны, что произойдет со всеми нами. Спасибо всем за теплые поздравления. Очень тебя люблю», — гласит послание Бени Ганца, адресованное самому себе.

Как ранее писал Курсор, министр обороны Бени Ганц заявил, что он поручил органам безопасности взвесить возможные обходные пути, если коалиция не сможет продлить действие израильского закона на израильтян в Иудее и Самарии.

Также мы передавали, что министр обороны Бени Ганц встретился сегодня с премьер-министром Индии в рамках своего визита, приуроченного к 30-й годовщине установления безопасности и дипломатических отношений между Израилем и Индией.

Кроме того, мы сообщали, что министерство юстиции США распорядилось изъять два самолета, принадлежащих российско-еврейскому олигарху Роману Абрамовичу.