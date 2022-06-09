Израильтян уведомили о проблемах с получением виз в США

Заявления Израиля на получение визы в США снова отложены, а запланированные встречи на следующие несколько месяцев будут перенесены на неизвестную дату.
Новые заявители смогут подавать заявки только через год, начиная с марта 2023 года, сообщило посольство США во вторник.
«В рамках процесса возвращения к рабочему графику мы вынуждены изменить даты некоторых собеседований на получение визы, запланированных на август и начало сентября. Это необходимый шаг, все те, кто обращается за визой, чьи назначение было отклонено, новые назначения будут назначены без дополнительной оплаты», — говорится в заявлении посольства США в Израиле.
Ранее Курсор писал, что посол США в Израиле Том Найдс осуждает убийство активистки, выступавшей против насилия в арабских общинах.
Еще напомним, что мэр Шефарама сделал заявление об убитой дочери его заместителя.
Кроме того, министерство юстиции США распорядилось изъять два самолета, принадлежащих российско-еврейскому олигарху Роману Абрамовичу.