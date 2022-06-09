Израильтян уведомили о проблемах с получением виз в США

10:12, Сегодня
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Фото: canva.com

По словам посольства, из-за ковид-ограничений за последние два года накопилось большое количество запросов, и все посольства США «сталкиваются с проблемами» с визами. Новые заявители смогут подавать заявки только через год.

Заявления Израиля на получение визы в США снова отложены, а запланированные встречи на следующие несколько месяцев будут перенесены на неизвестную дату.

Новые заявители смогут подавать заявки только через год, начиная с марта 2023 года, сообщило посольство США во вторник.

«В рамках процесса возвращения к рабочему графику мы вынуждены изменить даты некоторых собеседований на получение визы, запланированных на август и начало сентября. Это необходимый шаг, все те, кто обращается за визой, чьи назначение было отклонено, новые назначения будут назначены без дополнительной оплаты», — говорится в заявлении посольства США в Израиле.

Ранее Курсор писал, что посол США в Израиле Том Найдс осуждает убийство активистки, выступавшей против насилия в арабских общинах.

Еще напомним, что мэр Шефарама сделал заявление об убитой дочери его заместителя.

Кроме того, министерство юстиции США распорядилось изъять два самолета, принадлежащих российско-еврейскому олигарху Роману Абрамовичу.

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Автор материала:
Ирен Давид
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