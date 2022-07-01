Ганц приказал расследовать утечки из оборонного ведомства

После серии недавних утечек министр обороны Бенни Ганц поручил директору Службы безопасности оборонного ведомства расследовать утечки внутри оборонного ведомства и информации об операциях.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Приказ о расследовании поступил после того, как KAN сообщил, что кадры недавней кибератаки на иранские сталелитейные заводы были показаны начальнику штаба ЦАХАЛа Авиву Кохави, а также после того, как ранее на этой неделе «Едиот Ахронот» сообщил, что Моссад и военная разведка ЦАХАЛа расходятся во мнениях касательно потенциальной ядерной сделки между Ираном и мировыми державами.

Утечки информации из системы безопасности происходят в израильском оборонном истеблишменте уже довольно давно, хотя это случается нечасто.

В декабре 2014 года Ганц, тогдашний начальник штаба, приказал провести расследование просочившегося видео о проникновении морского десанта на пляж Зиким летом. Просочившаяся полная видеозапись, первоначально составленная для внутреннего расследования разведки ЦАХАЛа, показала значительно более продолжительное сражение, чем версия, первоначально представленная публике.

Позже в том же месяце Ганц осудил утечку армейских сообщений, в которых офицеры отдавали приказы солдатам после перестрелки с ХАМАС, в которой Хадар Голдин был убит, а его тело забрали террористы ХАМАС.

В ноябре 2020 года Ганц, который был заместителем премьер-министра в правительстве единства с тогдашним премьер-министром Биньямином Нетаниягу, раскритиковал Нетаниягу за утечку информации о его визите в Саудовскую Аравию, назвав этот шаг «безответственным».

В апреле прошлого года представители министерства обороны Израиля призвали к расследованию утечки информации о предполагаемом нападении Израиля на иранское грузовое судно, используемое КСИР, после того, как The New York Times сообщила, что Израиль уведомил США об этом всего через несколько дней после того, как оно произошло.

Позже в том же месяце Ганц призвал к немедленному началу расследования, чтобы выяснить, кто в Израиле передал СМИ секретные подробности об израильских операциях. Министр обороны заявил, что он обратился в ШАБАК, Департамент информационной безопасности ЦАХАЛа, а затем к генеральному прокурору Авичхю Мандельблиту с просьбой начать расследование.

«Я не говорю о конкретной операции, но я хочу поговорить о проблеме болтовни. Это серьезная проблема. Мы не можем работать, когда все болтают. Мы не можем принять эти подмигивания и эти истории из «западных источников», — сказал он тогда.

Этот призыв к расследованию прозвучал сразу после того, как иностранные СМИ процитировали «западные источники» о том, что «Моссад» стоит за атакой на ядерный объект в Натанзе в Иране.

Сделка с Ираном: СМИ сообщили о разногласии между Ганцем и Кохави. В СМИ сообщают, что начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави выступает против сделки, а министр обороны Бени Ганц выступает за нее.

Ранее Курсор писал, что Бени Ганц раскрыл новый заговор Ирана с целью атаки на силы ООН на границе с Израилем. Министр обороны Израиля рассказал о заговоре террористической группировки, поддерживаемой Ираном, с целью помешать силам ООН, следящим за израильско-ливанской границей.