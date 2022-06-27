Сделка с Ираном: СМИ сообщили о разногласии между Ганцем и Кохави

В СМИ сообщают, что начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави выступает против сделки, а министр обороны Бени Ганц выступает за нее.

Поскольку западные державы собираются вернуться за стол переговоров с Ираном по его ядерной программе, оборонный истеблишмент Израиля расходится во мнениях относительно того, будет ли сделка выгодна еврейскому государству.

Согласно сообщению в «Едиот Ахронот», несколько израильских генералов, в том числе глава военной разведки генерал-майор Аарон Халива, поддерживают возвращение к сделке с Тегераном и идут против начальника штаба генерал-лейтенанта Авива Кохави и официальной политики Израиля.

В отчете говорится, что плохое соглашение лучше, чем отсутствие соглашения вообще, поскольку оно позволяет Израилю подготовиться к широкомасштабным военным действиям против Ирана.

Другими официальными лицами, которых газета назвала сторонниками сделки, являются бригадный генерал, глава исследовательского отдела военной разведки и др.

Министр обороны Бени Ганц, как полагают, также понимает, что возвращение к соглашению является наименее плохим вариантом для Израиля, говорится в материале.

Отвечая на данную публикацию в СМИ, Ганц написал в Твиттере, что Израиль занимается иранской угрозой «день и ночь как наиболее важной и стратегической проблемой», стоящей в настоящее время перед страной.

«Это делается в координации между всеми органами безопасности, и при предоставлении свободы мнений решения принимаются политическим эшелоном. Мы продолжим вести этот открытый и глубокий дискурс только в закрытых помещениях. Любой другой способ наносит ущерб безопасности Государства Израиль», — добавил он.

Между тем, хотя старшие офицеры ЦАХАЛа могут поддержать возвращение к сделке, начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант К. Авив Кохави выступает против возврата к соглашению.

Кохави ясно дал понять, что считает СВПД опасным, публично заявив, что он поручил ЦАХАЛу подготовить новые оперативные планы нанесения ударов по Ирану, чтобы в случае необходимости остановить его ядерную программу.

Говорят, что позиция Кохави в отношении Ирана ближе к позиции главы Моссада Давида Барнеа.

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