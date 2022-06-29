Ганц раскрыл новый заговор Ирана с целью атаки на силы ООН на границе с Израилем

Поддерживаемая Ираном террористическая группировка «Хизбалла» планировала кибератаку на силы Организации Объединенных Наций, которые наблюдают за израильско-ливанской границей, заявил в среду министр обороны Израиля Бени Ганц.

Выступая в среду утром на конференции Cyber ​​Week, организованной Тель-Авивским университетом, Ганц сказал, что Тегеран расширил масштабы своей кибервойны против Израиля, задействовав прокси-группы, такие как ливанская террористическая группировка «Хизбалла».

«Иран действует через прокси-серверы, такие как «Хизбалла», во всех измерениях, в том числе в киберпространстве. Сегодня я могу рассказать о недавних злонамеренных действиях, совершенных иранскими службами безопасности в сотрудничестве с «Хизбаллой»: о попытке сорвать операции ВСООНЛ в Ливане. Они начали кибероперацию с целью кражи материалов о деятельности ВСООНЛ и их дислокации в этом районе для использования «Хизбаллой». Это еще одна прямая атака Ирана и «Хизбаллы» на ливанских граждан и на стабильность Ливана».

Ганц пообещал, что Израиль ответит на любое нападение на израильские цели, назвав иранских хакеров «террористами с клавиатурой».

«Важно подчеркнуть, что Израиль знает киберсистемы и методы работы своих противников. В этом контексте в последние годы мы выявили феномен иранских хакерских групп, действующих против Израиля и других стран региона и мира», — сказал он.

«Эти новые прокси — «террористы с клавиатурой», но они такие же, как и любые другие террористы. Мы знаем, кто они, мы нацелены на них и тех, кто ими руководит. Они находятся в поле нашего зрения, и не только в киберпространстве. Ни одно нападение на граждан Израиля не пройдет бесследно», — добавил Ганц.

Ганц заявил, что Иран значительно активизировал свою киберкампанию, ежегодно совершая более тысячи кибератак на израильские цели, наряду с усилиями, направленными против других стран, включая попытки повлиять на президентские выборы в США.

Ранее Курсор писал, что власти Израиля приняли решение запретить украинским женщинам и детям, не имеющим электронной визы, въезд в страну.