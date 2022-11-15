Ганц провел экстренную встречу с командующим ЦАХАЛа и главой ШАБАКа

Ганц созвал собрание после того, как трое израильтян были убиты и трое ранены в результате теракта в Ариэле.

Министр обороны Бени Ганц провел внезапную встречу с командующим вооруженными силами Авивом Кохави и главой службы безопасности ШАБАК Роненом Баром после теракта, совершенного сегодня утром возле Ариэля.

В офисе Ганца сказали, что он «подчеркнул важность быстрых действий в районе Ариэля после атаки для восстановления чувства безопасности, а также необходимость действовать быстро против причастных, если таковые имеются, и против сообщников террориста».

Его офис добавил, что Ганц призвал «ускорить» оперативные и разведывательные усилия в Иудее и Самарии, чтобы предотвратить дальнейшие атаки.

Напомним, что, по словам военных и медиков, трое израильтян были убиты и трое ранены в результате теракта в районе поселения Ариэль в Самарии во вторник утром.

По данным Армии обороны Израиля, палестинский террорист ранил ножом охранника возле входа в промышленный парк Ариэля. Затем террорист ударил ножом трех человек на ближайшей заправочной станции и рядом с ней, после чего скрылся на явно украденном автомобиле.

Вскоре после этого террорист врезался в другие автомобили на шоссе 5, после чего, по словам медиков, вышел и ранил ножом еще одного человека. Затем он угнал еще одну машину и направил ее против движения, врезавшись в другие автомобили, прежде чем он вышел и был застрелен солдатами и вооруженными гражданскими лицами. В ходе устроенного террористом ДТП скончался 50-летний мирный житель.

Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир призвал к смертной казни для террористов после теракта в Ариэле.