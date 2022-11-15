Бен-Гвир призвал к смертной казни для террористов после теракта в Ариэле

«Это положит конец терроризму. Только железная рука остановит терроризм», — сказал он.

Лидер партии «Оцма-Йехудит», депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир выступил с дополнительным заявлением в связи с сегодняшним террористическим актом в Ариэле, в результате которого три человека погибли и еще четверо получили ранения.

«Три еврея были убиты сегодня утром в результате этого гнусного теракта, — сказал он. — Это призыв к будущему правительству — мы должны принять закон, устанавливающий смертную казнь для террористов. Это положит конец терроризму. Только железная рука остановит терроризм».

Напомним, по данным военных, трое мирных жителей были убиты на заправочной станции «Ten» в Ариэле, а мужчина в возрасте 50 лет погиб после того, как получил множественные травмы в ДТП недалеко от города Ариэль в Самарии после того, как убегавший террорист протаранил его авто.

Высокопоставленный офицер ЦАХАЛа сообщил журналистам, что весь теракт длился около 20 минут.

Хотя считается, что террорист действовал в одиночку, офицер сказал, что силы безопасности проверяют, знал ли человек, который подвез его к воротам промышленной зоны Ариэля, о его намерениях или он просто отвез его на работу.

Ранее Курсор писал, что в Газе празднуют теракт, совершенный в Ариэле.

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