Ганц сделал важное заявление во время визита в Афины

Министры обороны Израиля и Греции в пятницу, 18 ноября, подчеркнули важность сохранения прочных союзов для борьбы с глобальными и региональными угрозами, сославшись на такие вызовы, как война в Украине и сохраняющаяся напряженность в восточном Средиземноморье.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Мир меняется. Последствия войны в Украине просачиваются сквозь национальные границы. Политика экстремизма и терроризма влияет на страны по всему миру», — сказал министр Бенни Ганц после встречи в Афинах со своим греческим коллегой Николасом Панайотопулосом.

Ганц напомнил о ядерной программе Ирана и использовании иранских беспилотников российскими войсками в Украине в качестве доказательства того, что предполагаемая агрессия Исламской Республики «продолжает представлять серьезную угрозу для региона и всего мира».

«Ясно, что глобальные угрозы, которые мы видим сегодня, — это просто семена проблем, которые будут развиваться и расти в будущем, влияя на национальную безопасность, поставки продовольствия, иммиграцию, энергетические ресурсы», — сказал Ганц.

Как сообщал Курсор, министр обороны Бени Ганц приветствует решение парламента Азербайджана об открытии посольства в Израиле.

«В прошлом месяце я посетил страну и встретился с президентом Эльхамом Алиевым, министром обороны генералом Закиром Хасано и главой пограничной службы генералом Эльчином Гулиевым. В ходе встреч мы обсудили ряд политических вопросов и вопросов безопасности.

Также Курсор информировал о том, что Бени Ганц провел разговор с министром обороны Украины. Обсуждение чиновников касалось приоритетных вопросов двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и преимущества демократии. Также Резников пожелал Ганцу «всяческих успехов в его будущих важных начинаниях в парламенте Израиля».