Ганц сделал заявление по поводу ядерной сделки с Ираном

Ганц сказал: «Я уже говорил об этом и еще раз подчеркну. Ядерная сделка, если она будет подписана с Ираном, не означает конец пути. Это открывает дверь для важных действий, которые необходимо предпринять. Это включает в себя мониторинг открытых файлов. Это также означает прекращение разработки баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки»

Нам нужно иметь наготове наступательные возможности и набор санкций в наших задних карманах на случай, если Иран нарушит соглашение».

«В период действия СВПД Иран увеличил свой бюджет на обеспечение безопасности на 50%. Мы должны бороться с иранской агрессией и поддержкой марионеток и следить за тем, чтобы их «так называемый» бюджет безопасности не увеличивался, а деньги не вливались в терроризм. Сегодня я хотел бы показать, как далеко зашла иранская агрессия.

Указав на изображение БПЛА Mojaher, министр Ганц сказал: «Я привез с собой одно изображение — оно действительно стоит тысячи слов. На этом изображении представлена ​​модель передового иранского БПЛА Mohajer, представленная президентом Венесуэлы. Наши оценки показывают, что помимо разработки иранских БПЛА в Венесуэле, для этих БПЛА и других подобных моделей поставляются иранские PGM. Имея в виду этот образ, я могу сказать вам, что на моих встречах с партнерами со всего мира, включая африканских и латиноамериканских партнеров, я слышал крайнюю озабоченность по поводу поддержки Ираном терроризма. Иран действительно представляет собой глобальную и региональную проблему, а не только угрозу Государству Израиль».

Напомним, что ранее «Курсор» писал что завтра ЦАХАЛ испытает ракетные сирены в двух городах.

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