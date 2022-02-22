Завтра ЦАХАЛ испытает ракетные сирены в двух городах

Армия обороны Израиля предупреждает, что завтра жителям Эфрата и Эляхина нужно будет после ракетной сирены спуститься в бомбоубежища и проверить их комплектацию.

Армия обороны Израиля объявила, что завтра в поселении Эфрат в Иудее и Самарии и в центральном городе Эляхин будет проведена проверка систем сирен и готовности к чрезвычайным ситуациям.

Сирены зазвучат в Эфрате в 12:05 дня, а в Эляхине — в 18:05 вечера.

Жителей района просят зайти в бомбоубежища, когда они услышат сирены, и убедиться, что их убежища хорошо укомплектованы на случай чрезвычайной ситуации.

В случае реальной атаки сирены будут звучать дважды, заявили военные.

Курсор ранее писал, что ЦАХАЛ и Минобороны провели испытания системы перехвата ракет с корабля. Министерство обороны Израиля показало, как прошли испытания системы перехвата ракет с корабля. Было отснято видео, на котором можно увидеть, как система отражает «сымитированную атаку с моря.

Кроме того, ЦАХАЛ провел учения по сценарию Северной войны из-за угрозы со стороны Хизбаллы. Учения включают сочетание передовых средств наблюдения с танками, беспилотниками и артиллерией в сценариях, ориентированных на борьбу с террористическими организациями на северном театре военных действий.

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