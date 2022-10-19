Ганц высмеял возможность того, что союзник Нетаниягу заменит его на посту министра обороны

Бени Ганц высмеял возможность того, что глава Религиозно-сионистской партии заменит его на посту министра обороны.

Министр обороны Израиля Бени Ганц рассмеялся во время радиоинтервью в среду утром после того, как его спросили о возможности того, что председатель Религиозной сионистской партии Бецалель Смотрич сменит его на посту министра обороны.

Посмеявшись над вопросом, Ганц оспорил квалификацию Смотрича на эту должность.

«Моя квалификация и квалификация членов моей партии в области безопасности для Израиля настолько далеко превосходят человека, которого вы упомянули. У него просто нет инструментов», — сказал он.

Ганц отказался от плана, обнародованного депутатами Религиозной сионистской партии Смотричем и Симхой Ротман, по реформированию израильской правовой системы.

Среди разделов плана — реформа и перестройка офиса генерального прокурора, разделение должности генерального прокурора на три разные должности, изменение метода отбора судей, французский закон для премьер-министров и министров и многое другое.

Министр обороны высмеял план реформ, назвав их попыткой поддержать лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу на фоне его продолжающихся юридических проблем.

«Система правосудия предназначена не для защиты премьер-министра или кого-либо из его людей, а для защиты израильской общественности. Нам нужны изменения и реформы, но они должны быть сбалансированными. Мы хотим улучшить систему, они хотят ее сломать», — сказал Ганц.

Ранее Курсор писал, что посол Украины в Израиле резко раскритиковал Ганца.