Посол Украины в Израиле резко раскритиковал Ганца

Посол Украины в Израиле Евгений Корничук обрушился с резкой критикой на министра обороны Бени Ганца после того, как офис Ганца внезапно и необъяснимо отменил запланированный разговор с его украинским коллегой.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Корничук сказал, что он был «глубоко разочарован» израильтянами, когда Украине сказали, что звонок между Ганцем и Алексеем Резниковым, который был запланирован еще в августе, не состоится.

«Объяснений по отмене не дали. В дальнейшем я не думаю, что наш министр обороны будет контактировать с Ганцем», — добавил Корничук.

Посол Украины ранее обрушился на другого израильского министра Авигдора Либермана, когда еще в сентябре обвинил министра финансов в «нейтралитете» в отношении войны, развязанной россией* против Украины.

Украина недавно усилила давление на Израиль, чтобы тот поставил ему свои передовые системы ПВО для защиты украинцев от атак россии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что его страна направит официальный запрос Израилю с просьбой предоставить системы.

Кулеба, который должен поговорить с премьер-министром Яиром Лапидом в четверг, 20 октября, был «удивлен», когда офис Лапида одобрил звонок, «теперь, когда он является премьер-министром и за две недели до выборов».

Корничук отметил, что Лапид все еще был министром иностранных дел, когда он и Кулеба в последний раз разговаривали.

«У Израиля и Украины нет «тихого взаимопонимания», и не ведутся закулисные переговоры относительно нашей просьбы об оружии», — сказал посол Украины о надеждах Украины на получение оружия израильского производства.

«Украина уже восемь месяцев пытается убедить Израиль предоставить нам оружие. Хоть для защиты, если не для нападения. Для нас это очень важно, и мы не добились успеха… основной темой разговора Кулебы и Лапида, насколько нам известно, будет поставка оружия», — добавил Корничук.

Посол выразил надежду на то, что правительство Израиля передумает в связи с тем, что Иран стал «общим врагом» Украины и Израиля из-за его участия в российском вторжении в виде беспилотников, проданных российским военным.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу высказался о предоставлении оружия Украине. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу заявил, что поддерживает решение правительства не отправлять оружие в Украину в первые месяцы российского вторжения.

Как сообщал Курсор, Израиль отказал Украине согласовать телефонный разговор между министром обороны Бени Ганцем и его украинским коллегой Алексеем Резниковым. Украинские чиновники заявили, что именно Израиль отменил предварительные договоренности о звонке, который был согласован несколько дней назад.

Кроме того, Курсор информировал о том, что Украина отправит правительству Израиля официальную просьбу касаемо безотлагательного предоставления Украине систем ПВО, чтобы защищаться от россии.

Израиль и Украина обсудят запрос на поставку систем ПВО: подробности. Ранее Иерусалим отказывался предоставлять Киеву оборонительное или наступательное оружие, пытаясь сохранить свои деликатные отношения с москвой.

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