По словам политика, премьер-министр должен сам проконсультироваться с соответствующими специалистами и назначить следующего комиссара полиции.

Лидер партии "Ха-Махане ха-Мамлахти" Бени Ганц призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу сыграть заметную роль в назначении следующего начальника полиции Израиля.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что Ганц также посоветовал главе правительства не позволить министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру выбирать следующего начальника полиции.

«Я призываю премьер-министра помнить о своей основной ответственности, использовать свои полномочия для проведения собеседований с кандидатами на пост начальника полиции и участвовать в этом процессе», — сказал Ганц.

По его словам, "мы не можем оставить это важнейшее решение на усмотрение Бен-Гвира".

«Тот, кто тайно записывает начальника полиции, дает утечку информации о конфиденциальных встречах, ежедневно терпит неудачу в обеспечении личной безопасности, кто является антигосударственным деятелем, не может назначить следующего начальника полиции», - считает Ганц.

Он также заявил, что Нетаниягу должен сам проконсультироваться с соответствующими специалистами и назначить следующего комиссара израильской полиции, «а не отказываться от этой стратегической позиции».

Как сообщал Курсор, сопредседатель оппозиции Бени Ганц после принятия закона о сокращении «илат а-свирут» заявил, что большинство в рядах коалиции потерпело поражение от экстремистов в Кнессете.

«Большинство в Кнессете, которое хочет соглашений, потерпело поражение от крайних депутатов, решивших изменить нашу идентичность, которые хотят увести нас в бездну ненависти, разделить нас и настроить друг против друга. Те, кто думает, что сегодня они победили, скоро обнаружат, что это была серьезная ошибка для всех нас», — сказал Ганц.

Также мы писали о том, что председатель «Еш Атид» Яир Лапид раскритиковал принятие Кнессетом закона об ограничении использования «Принципа разумности».