Ганц: Я положил записку к Стене Плача и они закричали мне «убийца»

Бени Ганц выступил на церемонии памяти Ицхака Рабина, который был убит 27 лет назад.

Об этом сообщает Mako.

Министр обороны Ганц выступил и сказал, что он будет говорить не о том, что произошло за последние 27 лет, а о следующих 27 годах. Он рассказал о своем прибытии к Стене Плача в день выборов. По его словам, каждый раз, когда туда приходит, он кладет записку со словами «Да придет на нас мир и да будет мир между нами».

«Меня встретила группа людей с жуткими криками «убийца». Небольшое напоминание, которое я получил на этой неделе и очень важное для всех нас, напоминание, которое напоминает о четкой и неразрывной связи между словами и действиями. Не тот, кто их говорит, намерен, чтобы они имели результат, а тот, кто их произносит, не знает, как контролировать, чтобы они не имели результата».

Ранее мы рассказывали, что Нетаниягу выступил на церемонии памяти Ицхака Рабин.

Также «Курсор» сообщал о том, как на мероприятии выступил Яир Лапид. Он заявил, что его правительство проиграло на выборах, но он все равно не будет «отворачиваться от тех, кто не выбирал нас».

По словам Лапида, те, кто верит в израильскую демократию, когда они одерживают победу, должны сохранять в нее веру даже после проигрыша. Также он добавил, что его команда как новая оппозиция «будет бороться, пока не вернется к власти».