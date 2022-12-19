Ганц обратился к Нетаниягу: Не нужно распускать ЦАХАЛ, полицию или суды

По мнению Ганца, Нетаниягу ответственно говорит по-английски, а не на иврите.

Бени Ганц во время открытия своей фракции раскритиковал назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает Maariv.

«Нетаниягу ответственно говорит по-английски и ведет себя безответственно на иврите», ‒ сказал уходящий в отставку министр обороны.

Он утверждает, что нет необходимости распускать ЦАХАЛ, полицию или суды, демонтировать Министерство культуры и образования, а также проводить ликвидационные распродажи.

«Если мы уже занимаемся дриблингом и движением зигзагами в футболе (имеется в виду чемпионат мира — прим.ред.), то, похоже, это и наш удел в политике. Нетаниягу говорил о Махмуде Аббасе и палестинском руководстве, что они говорят о мире по-английски, а терроризируют по-арабски. Мне кажется, что он частично перенял этот метод», ‒ заявил Ганц.

Ранее журналисты писали, что может произойти встреча председательницы БАГАЦа Эстер Хают и Нетаниягу после того, как коалицию последнего приведут к присяге. Ее еще не запланировали, но лидер «Ликуда» стремился встретиться с главной судьей «и выслушать ее позицию в качестве главы судебной власти о возможных реформах судебной власти»

Также Нетаниягу должен провести встречу с генпрокурором Гали Бахарав-Миарой, которая раскритиковала некоторые запланированные реформы нового правительства. Больше об этом узнайте в нашем материале.

«Курсор» сообщал, что офицеров и солдат ЦАХАЛа привлекут к дисциплинарной ответственности, потому что они сделали высказывания на политические темы.

Помимо этого недавно председатель ШАС Арье Дери разразился критикой в адрес прокуратуры из-за попытки помешать ему получить пост министра в новом правительстве.