Где сегодня ожидаются дожди

До полудня на побережье возможен небольшой локальный дождь.

Сегодня в четверг ожидается переменная облачность. До полудня еще возможен небольшой местный дождь, вдоль побережья. Будет небольшое повышение температуры.

Завтра и в субботу также будет переменная облачность. Температуры не изменятся.

В воскресенье будет в целом ясно. Температура воздуха будет нормальной для сезона. К утру в северных горах будут дуть восточные ветры.

Ранее Курсор писал, что Земля может стабилизировать собственный климат — ученые.

Ученые также выяснили, что конопля может побороть изменения климата.