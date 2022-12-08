Где сегодня ожидаются дожди

Сегодня в четверг ожидается переменная облачность. До полудня еще возможен небольшой местный дождь, вдоль побережья. Будет небольшое повышение температуры.
Завтра и в субботу также будет переменная облачность. Температуры не изменятся.
В воскресенье будет в целом ясно. Температура воздуха будет нормальной для сезона. К утру в северных горах будут дуть восточные ветры.
Ранее Курсор писал, что Земля может стабилизировать собственный климат — ученые.
Ученые также выяснили, что конопля может побороть изменения климата.