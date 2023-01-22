Генерал в отставке призвал усилить антиправительственные демонстрации

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу боится демонстраций, которые с каждой неделей становятся все более масштабными.

Такое мнение в своем Twitter высказал бывший пресс-секретарь ЦАХАЛа, бригадный генерал Ронан Манелис, который участвовал в двух демонстрациях против правительства Нетаниягу и правовой реформы министра юстиции Ярива Левина.

По словам Манелиса, многие люди спрашивали его, помогут ли протесты на улицах сорвать реформу.

«Не может быть, чтобы это не сдвинулось с места. Нетаниягу понимает, что она растет неделя за неделей, он был удивлен публикой, которую восприняли как избалованную, пришедшую под проливным дождем, я вижу, что пришли даже политики, которые так далеко не приходили», — написал Манелис.

Он также призвал демонстрантов к «продолжению и усилению» — в частности, вышел с предложением:

перенести собрание на 19:30 (в любом случае оно начнется в 20:00);

ограничить количество выступающих до трех (это долго, не имеет эффекта и тратит энергию);

ограничить время каждого выступающего до 7 минут и закончить к 21:00 великолепной песней «Хатиква» (отлично выглядит и создает ощущение единения);

включить поднимающую настроение музыку («Земля Израиля велика»)’.

Как сообщал Курсор, в Тель-Авиве в субботу, 21 января, вновь прошли массовые митинги протеста. На этот раз демонстраций было две. Акции протеста прошли на площади Габим, и с улицы Каплан.

Ранее Курсор писал о том, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.

Ранее Курсор писал, что Израиль захлестнут массовые протесты: организаторы рассказали, к чему готовиться.