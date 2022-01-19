Вирус гриппа: в Минздраве Израиля представили свежие данные

В Израиле зафиксировали снижение активности вируса гриппа и уменьшение количества новых госпитализаций в последнюю неделю.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
По данным министерства, в указанный период среди жителей снизился показатель заболеваемости гриппоподобными болезнями. Медики отметили, что столкнулись с относительно ранним снижением, если сравнивать его с предыдущими сезонами.
Такое изменение эксперты связывают с пандемией коронавируса. По их мнению, от гриппа людям помогли спастись карантинные правила, которые подразумевают социальную дистанцию, отсутствие людей на рабочих местах и в школах, а также ношение масок.
С сентября прошлого года по прошедшую неделю всего грипп диагностировали у 4143 госпитализированных пациентов. Среди них 1036 – дети и подростки до 18 лет. Также заразились 253 беременные женщины и роженицы.
Большинство пациентов инфицированы гриппом А – подтип А/Н3. От него защищает вакцину от гриппа, которую вводили в Израиле в нынешнем сезоне. В Минздраве подчеркнули, что вирус гриппа может стать причиной серьезных заболеваний, такие как миокардит, респираторные осложнения, пневмония, а некоторых случаях смерть.
Ранее Курсор сообщал, что в министерстве сельского хозяйства заявили, что смогли победить птичий грипп в Израиле.
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