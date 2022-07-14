Генеральный прокурор: Ганц может назначить главу ЦАХАЛа во время сезона выборов

Генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара считает, что засекреченного досье и юридического заключения, предоставленного Ганцем, достаточно для того, чтобы министр обороны мог назначить нового главу ЦАХАЛа.

Генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара заявила министру обороны Бени Ганцу, что он может выдвинуть кандидатуру следующего начальника штаба Армии обороны Израиля, несмотря на то, что сейчас сезон выборов.

Временные правительства традиционно избегают выдвигать кандидатуры на руководящие должности, такие как начальник полиции или военный.

Но в своем заявлении Бахарав-Миара говорит, что она сочла, что засекреченного досье и юридического заключения, предоставленного Министерством обороны, достаточно, чтобы процесс выдвижения кандидатуры следующего начальника штаба продолжался до выборов, даже несмотря на «значительные юридические трудности».

«Существуют исключительные обстоятельства необходимости и срочности назначения начальника штаба, который вступит в должность в январе 2023 года», — говорится в заявлении Бахарав-Миары.

По ее словам, она изучила юридическое заключение Министерства обороны со «всеми соответствующими» должностными лицами Генеральной прокуратуры и Государственной прокуратуры.

Кандидатами, названными Ганцем в прошлом месяце, являются Эяль Замир, бывший заместитель начальника штаба ЦАХАЛа, в настоящее время работающий научным сотрудником в аналитическом центре в Вашингтоне; Герци Халеви, нынешний заместитель начальника штаба; и Йоэль Стрик, бывший командующий сухопутными войсками, также работающий научным сотрудником в другом аналитическом центре в Вашингтоне.

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