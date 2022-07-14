Курьезное видео с Ганцем на церемонии встречи с Байденом завирусилось в сети

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц во время церемонии встречи с президентом США Джо Байденой захотел выпить воды, но крышка бутылки никак не поддавалась министру. Он безуспешно пытался открыть бутылку воды зубами, и его не смущали окружающие.

Benny Gantz trying to open a water bottle with his mouth is by far the best outcome of Biden’s visit to Israel pic.twitter.com/bXRrH1VaTQ — Josh Feldman (@joshrfeldman) July 13, 2022

С момента публикации видео стало вирусным в сети, суммарно собрало миллионы просмотров, тысячи лайков и комментариев в твиттере, инстаграме и фейсбуке.

Напомним, что вскоре после церемонии Байден провел в основном секретный брифинг с министром обороны Бени Ганцем и другими сотрудниками службы безопасности.

12 канал в репортаже без источника предоставил список того, что сказали Байдену начальники израильских служб безопасности. Неудивительно, что основное внимание было уделено Ирану.

Ключевые моменты, которые, как сообщается, были доведены до сведения президента, включали в себя подробную информацию о многомиллиардных расходах Ирана на разработку нового оружия. Также Байден рассказали о распределении оружия среди различных марионеточных групп в регионе с подробной информацией о том, какие группы и какое оборудование получили каждая из них.

Ганц также подробно изложил для Байдена список новых тайных соглашений о безопасности, которые были достигнуты между Израилем и государствами региона и которые не являются частью соглашений Авраама. Он, как сообщается, попросил, чтобы США помогли продвинуть эти соглашения и в конечном итоге сделать их достоянием гласности.

Ранее Курсор писал, что Байден посетил выставку оборонных технологий Израиля.