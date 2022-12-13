Генераторы в Шаббат: мэр Лода выступил с неожиданным заявлением

После разногласий, вызванных утечкой проекта документа с изложением требований, предъявляемых Объединенной партией иудаизма Торы (ОИТ) в обмен на присоединение к коалиции, мэр Лода Яир Ревиво встал на защиту харедимских депутатов и объяснил, что их предложения по производству энергии на самом деле своевременны и актуальны.

«Я вам скажу: в стране не хватает электричества, особенно в Шаббат и религиозные праздники, — сказал Ревиво. — Жаль, что те люди, которые обычно защищают «зеленые» интересы, вместо этого борются с харедим в этом вопросе».

«Идеи, которые предлагает ОИТ, хороши и даже необходимы, — добавил он. — Муниципалитет Лода недавно объявил тендер на строительство хранилища энергии в районе Ганей Аялон».

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