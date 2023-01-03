Генпрокурор отказалась участвовать в заседании правительства

Ранее Гали Бахарав-Миару не пригласили на первое заседание правительства. Сегодня она заявила, что также не будет принимать участие в сессии.

Юрисконсульт правительства Гали Бахарав-Миара не будет участвовать в заседании правительства, которое состоится сегодня.

Об этом сообщает Walla.

Это будет второе заседание правительства без участия генпрокурора.

Гали Бахарав-Миара заявила во вторник об отказе принимать участие в заседании. Напомним, ранее ее не пригласили на первое праздничное заседание правительства.

Пока неизвестно, будет ли от ее имени участвовать в заседании другой представитель юридического ведомства. На этой неделе Бахарав-Миара встретилась с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром юстиции Яривом Левиным. Сообщается о напряженности в их разговоре в преддверии завтрашних дебатов в БАГАЦе по поводу назначения Арье Дери министром, а также призывом высокопоставленных членов коалиции к увольнению генпрокурора.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу поговорил с генпрокурором, который оказался в «черном списке» кабмина. Источник в «Ликуде» утверждает, что заседание кабинета министров было лишь церемониальным, и Бахарав-Миара не была нужна.

Напомним, Яир Лапид официально объявлен лидером оппозиции.

Также мы информировали о новом препятствии для назначения Дери министром. В многочисленных сообщениях СМИ говорится, что генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара решила выступить против назначения главы партии ШАС Арье Дери министром в новом правительстве.