Яир Лапид официально объявлен лидером оппозиции

Соответствующее решение было озвучено в понедельник, 2 января, во время пленума Кнессета.

Председатель партии «Еш Атид» Яир Лапид официально объявлен лидером оппозиции.

Об этом сообщает Kanal7.

Отмечается, что соответствующее решение было озвучено в понедельник, 2 января, во время пленума Кнессета.

Как сообщал Курсор, в конце декабря министр по делам Иерусалима и наследия раввин Амихай Элияху подал спикеру Амиру Охане заявление об уходе из Кнессета. Элияху поблагодарил Охану за то, что тот принял заявление накануне Шаббата.

“Я подаю заявление об отставке из Кнессета, чтобы я мог сосредоточиться на продвижении наследия и связи с корнями нашего народа на Земле Израиля. Благодарю вас, спикер Амир Охана, и желаю успехов в вашей новой роли”, — сказал Элияху.

В свою очередь Охана принял заявление Элияху о сложении депутатских полномочий и пожелал ему больших успехов на посту министра.

Ранее Курсор писал о том, что в Кнессете 25-го созыва всего 29 депутатов-женщин. Для сравнения: в Кнессете прошлого созыва было 43 женщины. При этом женщины составляют 50,4 процента населения Израиля.

В формирующемся правительстве ситуация с женским представительством еще хуже, чем в нынешнем. В лучшем случае в правительстве будут 4-5 министров-женщин, при этом в уходящем их девять. В предыдущем правительстве Биньямина Нетаниягу было 8 министров-женщин, до этого — 6, а в 2013 году их было 4.

Также Курсор информировал о том, что Кнессет 19 декабря одобрил законопроект, увеличивающий минимальное количество депутатов, необходимое для формирования новой фракции в парламенте.